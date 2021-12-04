Москва, , 07:20 — REGNUM Трудовые мигранты и иностранные граждане, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, не будут допущены к фотографированию на документы в цветных линзах, затемнённых очках и ещё при несоблюдении ряда условий. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД РФ.

Трудовые мигранты Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Иностранные граждане не смогут сфотографироваться в шарфах, либо другой одежде, закрывающей часть лица. Недопустимо фотографироваться в форменной, либо верхней одежде, а также не допускается художественная обработка фотографии с целью улучшения внешнего вида изображения гражданина.

При этом граждане, у которых религиозные убеждения не позволяют снимать головной убор перед посторонними, могут фотографироваться в нём, но так, чтобы был полностью виден овал лица. Кроме того, в приказе обговорены параметры фотографии, фон, и другие важные детали.

Напомним, в России с 29 декабря иностранные граждане, прибывшие на срок более 90 дней, должны будут пройти обязательные дактилоскопию и фотографирование. После этих процедур иностранцам будет вручён специальный документ, в том числе в виде пластиковой карты с электронным носителем информации для хранения биометрических данных владельца.

Также с 29 декабря мигранты и иностранные граждане, прибывшие в Россию на длительный срок (более 90 дней) должны будут пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления мигрантами наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

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