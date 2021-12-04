Токио, , 07:18 — REGNUM В префектуре Кумамото, расположенной на юго-западе Японии, из-за вспышки птичьего гриппа на местной ферме уничтожили около 67 тысяч кур. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NHK.

Птичий грипп Constative.com

По его данным, за пределами очага — на территории других ферм в радиусе трёх километров от поражённой гриппом — у кур не было диагностировано симптомов заболевания. Что объясняется оперативно принятыми властями мерами, предотвратившими дальнейшее распространение инфекции.

Напомним, что в ноябре текущего года две вспышки птичьего гриппа привели к уничтожению 155 тысяч кур в префектуре Хёго и 11 тысяч кур — в префектуре Кагосима.

Как сообщало ИА REGNUM, на одной из ферм в южнокорейском уезде Дамян провинции Чолла-Намдо обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.

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