Рязань, , 07:17 — REGNUM Двое детей в возврате 4 и 7 лет утонули в деревне Дедюхино Рязанской области, 3 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Лед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Погибшие являлись братьями. Дети вышли на открытый лед искусственного водоема и провалились в воду. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Ульяновской области были спасены трое детей, которые оказались на тонком льду на реке Волга.

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