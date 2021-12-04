Рязань, 4 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Двое детей в возврате 4 и 7 лет утонули в деревне Дедюхино Рязанской области, 3 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

Погибшие являлись братьями. Дети вышли на открытый лед искусственного водоема и провалились в воду. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября в Ульяновской области были спасены трое детей, которые оказались на тонком льду на реке Волга.