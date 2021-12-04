Бухарест, , 07:15 — REGNUM В румынском порту Констанца группа неизвестных лиц с криками «Долой вакцинацию!» напала на павильоны традиционной Рождественской ярмарки. Об этом сообщило Румынское телевидение.

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Согласно официальной информации, участники протестной акции демонтировали некоторые инженерные сооружения в центральном парке населенного пункта и начали призывать к бойкоту карантинных мер. В результате проведенной полицией Констанцы операции были задержаны 10 человек.

Напомним, в рамках Новогодних и Рождественских праздников власти ряда регионов Румынии проводят более 900 массовых мероприятий. По данным на 3 декабря число граждан Румынии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 1,78 млн. человек. Из них скончались 56 684 пациентов.