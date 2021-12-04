Москва, , 07:12 — REGNUM Соединённые Штаты и возглавляемый ими блок НАТО прибегали к сотням спецопераций с целью вмешательства во внутренние дела других стран, написала 3 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ракетный удар США по Сирии Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base

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Таким образом она ответила на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что со стороны России якобы исходила «единственная агрессия» в последние годы.

«Куба, Венесуэла, Никарагуа, Белоруссия и тд — демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны, осуществляемые США и странам НАТО, — написала Захарова. — Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки — натовская рутина».

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Представитель МИД отметила также, что новые политические выпады со стороны Блинкена связаны с тем, что США вскоре проведут так называемый «саммит демократий». Искать агрессоров, нарушающих международное право, по словам Захаровой, американским партнёрам нужно в зеркале.

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