Станислав Тарасов,
4 декабря 2021, 11:03 — REGNUM
В Ливии происходят события интригующего свойства, которые могут повлиять на будущее этой страны. Апелляционный суд города Себха отменил решение первой инстанции и постановил восстановить сына Каддафи Саифа аль-Ислама в списках кандидатов на предстоящих 24 декабря президентских и парламентских выборах. 49-летний Саиф аль-Ислам зарегистрировался на юге страны, в городе Сабха, рассчитывая на поддержку племени Каддафи, из которого происходил его отец. Но 24 ноября было заявлено об исключении избиркомом страны 25 из 98 претендентов, в том числе сына бывшего лидера. Осведомленные источники сообщали, что препятствия на пути Саифа аль-Ислама выстраивали военный прокурор и глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, также метящий в президентское кресло. Он даже отдал приказ своим боевикам блокировать суд в Себхе. Но потом Хафтар отступил, объясняя происходящее «отсутствием взаимопонимания». Согласно некоторым данным, ему дали понять, что при ином ходе событий «последует отказ от признания выборов его партнерами за рубежом».
Напомним, что в Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря. С этими выборами многие внутренние и внешние силы связывают ожидания о перезапуске политического процесса в Ливии. Но борьба предстоит нешуточная, так как в стране много рвущихся к власти игроков, за которыми стоят отдельные племенные и военно-политические группы.
В Ливии идет целое десятилетие гражданская война, в которую вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран, что делает конфликт международным и геополитическим. В их число входят Турция, Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Хафтар пользуется поддержкой России, Египта и ОАЭ. Но Саиф аль-Ислам также стремится заручиться поддержкой Москвы. В 2018 году он обращался к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. Более того, российские власти уже провели с ним переговоры. В начале октября 2018 года Саиф аль-Ислам встречался с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым. Кстати, издающееся в США издание Al-Hurra связывает нашумевшую историю с арестом в 2019 году российского социолога, проводившего исследования в Ливии, Максима Шугалея с тем, что он изучал общественное мнение, чтобы оценить шансы на победу сына Каддафи, если тот решит баллотироваться на пост президента страны.
С именем Саифа аль-Ислама также связан еще один крупный политический скандал в Европе. Именно он сообщил, что Муаммар Каддафи был главным спонсором избирательной кампании Николя Саркози, победившего в 2007 году на президентских выборах во Франции. Сам же Саиф аль-Ислам, исчезнувший шесть лет назад и считавшийся казненным, заявил о своем намерении вернуться в большую политику только недавно. «Я восстановлю справедливость и единство ливийского народа», — заявил он The New York Times. Саиф аль-Ислам имеет прекрасное английское образование, в свое время руководил ливийским инвестиционным управлением. В прошлом, напоминает ВВС, он входил в ближайший круг своего отца, занимаясь, главным образом отношениями с общественностью и дипломатией. При этом Саиф аль-Ислам публично отверг предложение отца занять официальный пост, хотя фактически выполнял функции премьер-министра. Но после развала Джамахирии сына обвинили в присвоении десяти миллиардов евро. В ходе военного вторжения американо-европейского альянса в пределы Ливии в 2011 году, убийства Муаммара Каддафи и расправы с его семьей, Саифа аль-Ислама приговорили к расстрелу. Он содержался в тюрьме городка Эз-Зинтан в ста милях юго-западнее Триполи. Затем о нем как бы вовсе забыли.
Со стороны может показаться политической экзотикой то, что член семьи Каддафи может вернуться в политику. Но многие эксперты полагают, что у Саифа аль-Ислама есть шанс выиграть выборы. Выборочные опросы показывают, что до 57 процентов ливийцев в некоторых регионах страны доверяют сыну Каддафи. Но победит ли он? Выдвижение Саифа аль-Ислама привело к замешательству всех региональных и международных игроков, которые стали усматривать в происходящем «возвращение политической тени диктатора Каддафи». «Я думаю, появление кандидатуры сына окажет огромное влияние на политический ландшафт, и альянсы сильно изменятся», — считает Мохамед Омар Дорда, один из соучредителей коммерческой консалтинговой компании Libya Des. По его словам, «это заставит всех мыслить по-новому, особенно партии, сформированные вокруг одного лидера». Но ситуация в Ливии только осложняется. Борьба ведется в полном соответствии с местными традициями, когда вооруженные группировки захватывают «неугодные» избирательные комиссии, блокируют суды.
Так что несложно представить, как дальше могут протекать противостояния между различными кандидатами и стоящими за ними группами. Все может вновь скатиться к гражданской войне, если ни у одного из победителей на выборах не будет достаточно сил, чтобы закрепить их итоги.