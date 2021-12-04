Порт-Морсби, , 06:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано у побережья Папуа — Новой Гвинеи 4 декабря, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Папуа — Новой Гвинея Ady_Fauzan

Эпицентр подземных толчков находился в 184 км к юго-востоку от города Кандриан (остров Новая Британия), а их очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября у берегов Папуа — Новой Гвинеи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5.

Читайте также: Землетрясение зарегистрировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи