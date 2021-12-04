Тегеран, , 07:20 — REGNUM 3 декабря главный переговорщик Исламской Республики в переговорном процессе по снятию санкций подчеркнул, что совершенно ясно, что Иран никогда не будет вести переговоры о своих ракетных и оборонных возможностях, поскольку эти вопросы связаны с национальной безопасностью страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью британской газете Middle East Eye Али Багери Кани также решительно отверг недавние спекуляции о возможности временного соглашения или обновленного СВПД, включая переговоры о ракетном потенциале Ирана и региональной деятельности.

Он отметил: «В настоящее время предмет переговоров связан не с Ираном, а с Соединенными Штатами, потому что именно американцы нарушили СВПД, резолюцию 2231 и международные правила, вышли из СВПД, а затем вновь ввели множество санкций против иранского народа».

Далее он сообщил: «Действия, которые мы предприняли в ядерной области (в ответ на выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий и бездействие европейцев, являются взаимными и компенсационными мерами.