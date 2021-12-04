Вашингтон, 4 декабря, 2021, 06:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 3 декабря подписал закон о продлении финансирования федерального правительства до 18 февраля 2022 года, который, в частности, предусматривает выделение $7 млрд для помощи афганским беженцам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Hashoo Foundation USA Афганские дети в лагере беженцев

пресс-служба Белого дома «(Закон) обеспечивает ассигнования федеральным структурам… до 18 февраля 2022 года… включает дополнительные ассигнования для продолжения поддержки эвакуированных из Афганистана лиц».

Отмечается, что в соответствии с новым документом на оказание помощи прибывающим в США афганцам из бюджета будет направлено $7 млрд. В сентябре для этих целей было выделено $6,3 млрд.

Напомним, что 2 декабря обе палаты Конгресса США поддержали законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 февраля 2022 года, после чего документ был направлен на подпись президенту Байдену.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Катар доставили в Афганистан в общей сложности 40 тонн гуманитарной помощи — медоборудования, зимних вещей и продуктов питания.

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