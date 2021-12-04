Кишинёв, 4 декабря, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Власти Молдавии вместе с «Молдовагазом» больше не допустят образования задолженности перед российской компанией «Газпром», заявил 3 декабря молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала RTR Moldova.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

«Молдовагаз» почти оплатил газ за ноябрь и в скором времени начнет платить за декабрь. Есть время, будут и необходимые для этого субсидии со стороны государства», — заверил чиновник.

По его словам, в Молдавии существует риск роста неплатежей за газ со стороны населения, но и на этот случай правительство республики подстраховалось — некоторым гражданам предоставлены компенсации более 500 лей (около 2000 рублей).

Ранее Андрей Спыну сообщал, что в правительстве Молдавии начались консультации по законопроекту о создании запасов газа для республики на случай энергетического кризиса.