Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началась работа над подготовкой проекта реставрации знаменитого дома с ангелами на улице Московской. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«По итогам торгов с московской фирмой «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» был заключён муниципальный контракт стоимостью 44 млн рублей на разработку проекта реставрации и приспособления здания для современного использования. Работы по разработке проектно-сметной документации будут завершены в первом полугодии 2023 года», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что доходный дом Максимова был построен в 1899 году. Дом с ангелами, как его называют горожане, упоминается в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и является объектом культурного наследия. В здании откроют музей истории Ростова-на-Дону.