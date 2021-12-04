Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Ростовский водоканал продолжают сотрясать скандалы. На этот раз стало известно, что здание обнесено бетонными блоками. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Водоканал

«Вход в здание «Ростовводоканала» на [улице] Максима Горького забаррикадировали. Говорят, что бывший директор Дмитрий Кубрак предприятия не хочет покидать свой пост и решил отстоять свою позицию, заняв круговую оборону. По его словам, ему в кабинете отключили воду и почти закончилась еда», — сказано в паблике «Ростов Главный».

ИА REGNUM напоминает, что водоканал Ростова-на-Дону оказался в эпицентре скандалов в связи с назначением нового руководителя. Бывший руководитель предприятия Кубрак пожаловался на рейдерский захват предприятия и отказался покидать рабочий кабинет. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, сообщил ранее журналистам сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.