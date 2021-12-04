Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, подводя итоги матча «Зенит» — «Ростов» (2:2), отметил, что очень тяжёлым для его подопечных оказался второй тайм.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

«Первый тайм был лучше, у нас было больше опасных атак. Дело даже не в том, что мы забили два мяча. Просто мы хорошо завершали атаку после того, как отбирали мяч. Во втором тайме у нас это не получалось. Мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им правильно распорядиться — «Зенит» тут же его отбирал. Очень тяжёлой для нас была вторая половина игры», — сказал он после матча.

По мнению Кафанова, «Зенит» во втором тайме был ближе к победе, чем жёлто-синие.

ИА REGNUM напоминает, что 3 декабря «Зенит» в матче 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

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