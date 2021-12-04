Тегеран, , 07:29 — REGNUM 3 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан и его японский коллега Есимаса Хаяси обсудили СВПД, двусторонние связи, региональные и международные события, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Подчеркнув, что Тегеран отправился в Вену с серьезной решимостью, а также четкой и рациональной повесткой дня, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что он не испытывает оптимизма в отношении решимости и доброй воли США и стран «Евротройки».

Что касается ядерных переговоров в Вене, министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что страна приветствует серьезные переговоры и достижение выгодного соглашения, однако другие стороны должны также проявить добрую волю.

«Официальные лица США хотят провести переговоры и вернуться к СВПД, с одной стороны, и в то же время они вводят новые санкции в отношении иранских физических лиц и учреждений», — отметил министр иностранных дел Ирана.

В другом месте своего выступления высокопоставленный дипломат Ирана указал на тревожную гуманитарную ситуацию в Афганистане и подчеркнул необходимость отправки гуманитарной помощи в эту страну.

«Сегодня все страны должны срочно оказать помощь страдающему афганскому народу, при этом Исламская Республика Иран готова предоставить всяческую поддержку своим соседям и братьям», — заявил иранский представитель.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил Хаяси с его назначением на пост главы МИД Японии и передал самые теплые приветствия президента Сейеда Ибрагима Раиси высокопоставленным японским чиновникам.