Вашингтон, 4 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 3 декабря подписал закон, продлевающий финансирование федерального правительства до 18 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Подписанный закон «обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2022 финансовый год (начался в США 1 октября), до 18 февраля 2022 года, для продолжения проектов и деятельности федерального правительства».

Напомним, что 30 сентября в США завершился 2021 финансовый год, а 3 декабря истекала подписанная Байденом 1 октября предыдущая резолюция о временном финансировании федеральных правительственных структур. Эта мера была вызвана задержкой в согласовании законодателями полноценного бюджета на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, обе палаты Конгресса США 2 декабря поддержали законопроект о временном финансировании федерального правительства до 18 февраля 2022 года, документ направлен на подпись президенту США Джо Байдену.