Тегеран, 4 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Совместные возможности иранского и китайского кинематографа были рассмотрены на специализированной встрече, в которой приняли участие иранский президент академии искусств и посол Китая в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 декабря.

По случаю 50-летия дипломатических отношений между Ираном и Китаем в академии искусств состоялась встреча, на которой присутствовали президент академии искусств, посол Китая в Тегеране, глава департамента кинематографии академии искусств, советник по культуре посольства Китая, а также группа режиссеров и некоторые деятели культуры и искусства.

В начале встречи президент академии назвал Иран и Китай представителями двух великих цивилизаций и заявил: «Эти две великие страны Востока исторически оказали большое влияние на судьбу человечества и мира, и сегодня они могут играть значимую роль на международной арене».

Что касается принципа общих интересов, он отметил: «Мы должны показать нашим народам, что существуют взаимные интересы, и если эта концепция не будет передана, отношения не останутся стабильными».

Затем посол Китая в Тегеране Чан Хуа расценил проведение встречи как важное и великое событие в истории китайско-иранских кинематографических отношений и выразил удовлетворение своим присутствием среди иранских кинематографистов.