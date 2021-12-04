Тегеран, , 07:35 — REGNUM 3 декабря заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани сослался на консультации на заседании совместной комиссии СВПД, заявив, что страна ожидает, что другие стороны представят документированные и логичные ответы на предложения Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Багери Кани отметил, что Иран принял участие в переговорах в Вене с новой делегацией, состоящей из экспертов в экономической, финансовой и банковской областях, что свидетельствует о решимости страны вступить в переговоры для достижения выгодного соглашения.

«Иранская делегация представила свои документированные взгляды на отмену незаконных и жестоких санкций, а также ядерные вопросы», — подчеркнул он.

«В связи с тем, что другим сторонам потребовались консультации в их столицах, они предложили прекратить переговоры на несколько дней», — отметил старший иранский переговорщик по ядерной проблеме.

В ответ на вопрос, касающийся мнения европейских сторон по предложению Ирана, Багери Кани заявил: «Хотя другие стороны считают, что наша инициатива несовместима с их взглядами, факт остается фактом: документ был составлен с учётом всех мнений».