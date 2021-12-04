Тегеран, , 07:41 — REGNUM 3 декабря главный иранский переговорщик по ядерной программе на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что участникам ядерной сделки, также известной как СВПД, было предоставлено время вернуться в свои столицы для консультаций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции перед отъездом из Вены в Тегеран, Багери Кани заявил, что участники совместной комиссии по СВПД высоко оценили текущий переговорный процесс.

«Иранская делегация подчёркивает, что предложения Ирана по отмене незаконных и жестоких санкций, а также по ядерной проблеме все еще находятся на столе переговоров», — сообщил дипломат, отметив, что другие участники призвали предоставить им больше времени для представления документированных и логичных ответов по инициативе Ирана.

Соответственно, им была предоставлена возможность обсудить этот вопрос в своих странах и продолжить переговоры в Вене на следующей неделе.