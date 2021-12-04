Тегеран, , 07:42 — REGNUM Ненефтяной экспорт Ирана достиг 27 миллиардов долларов за семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2021 года по 22 октября 2021 года), заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 декабря.

Заместитель министра индустрии, шахт и торговли Ирана по делам промышленности Мехди Садеки Ниараки выступил с речью на церемонии, посвященной Дню промышленности и горнодобывающей отрасли в провинции Восточный Азербайджан.

Он отметил, что объем ненефтяного экспорта увеличился на 48 процентов в стоимостном и на 15 процентов в весовом выражении.

Чиновник сообщил, что рост производства является одной из основных стратегий развития Исламской Республики. По его словам, Статистический центр Ирана и Центральный банк Исламской Республики Иран объявили в разных отчетах о росте производства в пределах шести процентов.

Он отметил, что на реализацию шагов администрации президента Ибрагима Раиси по устранению препятствий на пути экспорта продукции иранского производства было выделено пять миллиардов долларов.