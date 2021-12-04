Тегеран, 4 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 3 декабря посол Исламской Республики Иран в Пакистане на встрече с председателем Федерального совета по доходам (FBR) подчеркнул необходимость укрепления пограничной инфраструктуры, облегчения передвижения иранских грузовиков и расширения таможенного сотрудничества между двумя соседями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ПосолМохаммад Али Хоссейни во время встречи сМухаммедом Ашфаком Ахмедомрассмотрел текущее пограничное сотрудничество между Ираном и Пакистаном.

Он отметил: «Приоритетом Исламской Республики Иран является расширение отношений со своими соседями, и с этой целью все усилия направлены на укрепление сотрудничества с восточным соседом Пакистаном».

Хоссейни, ссылаясь на действия Ирана по улучшению пограничных условий для безопасного перемещения паломников и строительству современной инфраструктуры на границе, заявил, что для облегчения торговли необходимо координировать таможенную деятельность наряду с решением тарифных вопросов.

Он назвал открытие еще двух пограничных терминалов между Ираном и Пакистаном, подписание соглашения о строительстве шести пограничных рынков и активизацию транспортного коридора ITI важными достижениями двух соседей за прошедший год.

Приветствуя замечания посла, председатель FBR заявил, что соответствующие учреждения Пакистана примут ответные меры для решения таможенных и инфраструктурных вопросов на границах двух стран.