Токио, , 06:16 — REGNUM Власти Японии отменили обязательный трехдневный карантин в специальных учреждениях Японии для полностью привитых путешественников, которые прибыли из стран без случаев заражения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 4 декабря передает телеканал NHK.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Указанная категория лиц сможет полностью проводить общий двухнедельный срок изоляции в местах своего пребывания. Изменения связаны с опасением по поводу нехватки свободных площадей в спецучреждениях, в которых в течение десяти дней после приятия в Японию должны будут находиться люди, въезжающие из стран, где были подтверждены факты инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря власти Японии приостановили действие недавно выданных въездных виз из-за угрозы штамма «Омикрон».

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