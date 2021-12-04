Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Гендиректор Twitter Параг Агравал объявил о реорганизации компании. Об этом 3 декабря сообщила газета The Washington Post.

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По данным издания, такое решение было принято с целью упорядочить деятельность компании, а также ради повышения уровня ответственности у сотрудников и достижения более быстрого исполнения задач, и чтобы сделать более чётким принятие решений.

Согласно плану реорганизации, сотрудники отделов, ответственных за проектирование, дизайн и разработку программных продуктов будут перераспределены по трём новым направлениям: потребительское, дохода и технологий. Кроме того, компания распрощается с частью своих сотрудников. В частности, до конца года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.

Все изменения в структуре компании уже утверждены, руководство Twitter уведомило о них федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что основатель компании Twitter Джек Дорси покинул пост генерального директора. Его сменил технический директор Twitter Параг Агравал, чью кандидатуру поддержали единогласно члены совета директоров.

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