Тегеран, , 07:52 — REGNUM 3 декабря министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррельвысоко оценили позитивную атмосферу венских переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время телефонного звонка Амирабдоллахиан приветствовал усилия, предпринятые Боррелем и его коллегами, заявив, что Иран присоединился к венским переговорам с доброй волей и конструктивными инициативами.

Он отметил, что любые проводимые переговоры должны быть направлены на отмену санкций против иранского народа.

Дипломат подчеркнул приверженность Ирана налаживанию сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявив, что в дополнение к переговорам заместителя министра иностранных дел Али Багери Кани другие иранские эксперты проводят консультации с членами группы 4+1 в рамках комитета по прекращению санкций и еще одного комитета, занимающегося ядерными вопросами.

«Несмотря на нелояльность США и бездействие Евротройки, Иран принял участие в переговорах в Вене с доброй волей», — вновь подтвердил Амирабдоллахиан. Далее он сообщил, что у иранской команды есть «четкие, практические и ощутимые планы, а также инициативы для преодоления тупика».