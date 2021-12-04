Киев, , 06:13 — REGNUM Власти Украины могут вести переговоры о мире в Донбассе в любом формате, заявил 3 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Дом».

Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба President.gov.ua

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"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию», — сказал он.

Кулеба добавил, что Франция и Германия как гаранты по Минским соглашениям, а также США руководствуются общей целью «вернуть Россию за стол переговоров».

Напомним, в Москве выступают за то, чтобы Украина самостоятельно договаривалась о мире с властями Донецкой и Луганской Народных республик, руководствуясь принятыми на себя обязательствами. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, поэтому содействует установлению мира в рамках минского процесса.

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