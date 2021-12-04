Тегеран, , 07:58 — REGNUM 3 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани вновь провел переговоры с координатором Совместной комиссии по ядерным переговорам Энрике Морой в отеле Palais Coburg. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам корреспондента IRNA, Европейский союз еще не опубликовал никакого официального отчета о пятничной встрече.

Ранее Багери Кани заявил, что иранская делегация представила свое предложение другим сторонам, участвующим в венских переговорах (группе 4+1 и Европейскому союзу). Предлагаемый текст включает положения об отмене антииранских санкций и решении ядерных вопросов.

Обращаясь к иранским журналистам, он выразил надежду, что заинтересованные стороны смогут завершить переговоры в кратчайшие сроки, прийдя к единому решению.

Говорят, что европейские стороны хотят вернуться в свои столицы, чтобы проконсультироваться со своими правительствами по представленной инициативе. Таким образом, они призвали провести заключительное заседание Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).