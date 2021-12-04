Тегеран, , 07:32 — REGNUM 3 декабря иранские мотоциклисты начали свой 26-дневный тур по различным городам Пакистана с целью развития туризма и дружбы между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В Иранском культурном центре в Лахоре состоялась церемония прощания с представителями иранского мотоклуба, состоящего из 13 человек. Гонщики по этому случаю заявили о своей решимости укреплять связи с пакистанской общественностью и сотрудничество между двумя странами.

Директор Иранского культурного центра Джафар Ронас в своих высказываниях указал на важность туристического сектора для укрепления отношений между двумя братскими народами.

Он отметил, что Иран занимает особое место в мире благодаря богатой истории, социальным и культурным ценностям, а также расовому и языковому разнообразию. Иранский дипломат сообщил, что Исламская Республика взрастила много героев, в том числе погибшего генерала Кассема Солеймани, который был убит в результате теракта в Ираке.

Ронас подчеркнул: «Западные СМИ всегда пытались запятнать культурный имидж двух стран выборочными новостями. В связи с этим Пакистану и Ирану необходимо укреплять сотрудничество в борьбе с существующими вызовами и угрозами».