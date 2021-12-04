Москва, , 06:06 — REGNUM В субботу, 4 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Гололед Dtp-online-news.ru

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В ночь на 5 декабря в Москве облачно, снег, гололедица. Температура воздуха −7… −5 °C.

Ветер юго-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −6… −1 °C днём. Ночью — −10… −5 °C.

В воскресенье, 5 декабря, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −6… −1 °C, облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье.

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