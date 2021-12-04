Вашингтон, 4 декабря, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отказался считать приближение НАТО к российским границам некоей красной чертой, которую нельзя переступать в международных отношениях. Соответствующее заявление американский президент сделал в ходе общения с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Главу Белого дома попросили прокомментировать заявления о том, что Россия считает «красной чертой» дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение вооружений на территории Украины.

«Я не признаю ничьих красных черт», — ответил президент США.

Байден добавил, что намерен провести с российским лидером Владимиром Путиным долгий разговор, в том числе и по ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о проработке вопроса о личной встрече президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. По ее словам, о сроках встречи будет объявлено тогда, когда будет принято окончательное решение о ее проведении.