Москва, , 05:53 — REGNUM Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners заинтересована в аренде острова Шумшу на севере Курильской гряды для организации там производства водорода с помощью энергии ветра. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Северо-Курильск Victor Morozov

«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания…», — сказал он в интервью РБК.

По словам Лимаренко, вопрос о реализации в Сахалинской области «водородных проектов» недавно обсуждался с министром финансов России Антоном Силуановым, однако по запросу компании из Дании пока ясности нет.

«Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьезные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны», — объяснил губернатор.

В августе 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство разработало проект концепции развития водородной энергетики. Создание крупных производств, ориентированных на экспорт, планируется начать после создания профильных кластеров, примерно через 3,5 года.

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