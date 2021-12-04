Москва, , 05:49 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» не успеет массово распространиться до наступления Нового года. Такое заявление сделал 3 декабря вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио Sputnik».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Альштейн пояснил, что, если судить по скорости распространения штамма «Дельта», то ему понадобилось полгода для массового распространения и вытеснения других вариантов коронавируса. Соответственно, штамм «Омикрон», скорее всего, будет распространяться примерно с такой же скоростью, а значит, до Нового года ещё не будет присутствовать массово.

Вирусолог отметил, что при довольно большой, в сравнении с другими штаммами, заразности, «Омикрон» по летальности «не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям». Если эта информация подтвердится, то можно будет считать, что пандемия закончена.

Специалист предположил, что у нового штамма коронавируса из-за многочисленных мутаций в главном белке появился нестабильный геном. А это может означать, что штамм «Омикрон» не способен вызывать тяжёлых последствий заболевания. Альтштейн уточнил, что эта гипотеза ещё может и не подтвердиться, так как новый штамм ещё не дошёл до пожилых людей, а именно среди этой социальной группы высокий процент тяжёлых случаев заболевания.

По мнению вирусолога, «Омикрон» полностью вытеснит штамм «Дельта» и тогда пандемия уже не будет такой опасной, как раньше. При этом Альтштейн напомнил, что лучшим способом избежать тяжёлых последствий заражения коронавирусом на сегодняшний день является вакцинация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению учёных из Кембриджа (США) коронавирус SARS-CoV-2 во время очередной мутации мог получить фрагмент генетического материала от другого вируса — возможно, вызывающего простуду.

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