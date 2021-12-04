Варшава, 4 декабря, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Польские власти обратились в Еврокомиссию с требованием начать антимонопольное расследование против Газпрома, заявила 3 декабря новый министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию Biznes Alert.

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По словам министра, российская компания якобы прибегает к манипуляциям на рынке газа и способствует искусственному росту цен на сырьё.

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании», — заявила Москва.

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Полезным решением в условиях монополизации рынка, по мнению польского министра, может стать «увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цены на газ в Европе начали снижаться, однако по-прежнему превышают $1000 за кубометр. В Газпроме ранее заявляли, что поставляют в страны Европы такой объём топлива, который предусмотрен договорными обязательствами и даже больше. Эту информацию подтверждали чиновники из Евросоюза.