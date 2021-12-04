Веллингтон, , 05:30 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили сто зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его данным, лишь двое инфицированных прибыли на территорию страны из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции непосредственно на территории Новой Зеландии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 12 087. При этом 8931 из них связан с заражением штаммом «Дельта».

В настоящее время в новозеландских больницах лечатся 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них семеро находятся в палатах реанимации. Отмечается, что к 4 декабря в Новой Зеландии полностью привились против COVID-19 не менее 87% взрослого населения страны.