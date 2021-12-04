Москва, , 05:07 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Об этом 3 декабря сообщил Гидрометцентр РФ.

Ветер 76.mchs.gov.ru

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Ожидается ветер, скорость отдельных порывов которого будет достигать 15 м/сек. Предупреждение действительно до 20:00 мск 4 декабря. Кроме того, в Москве и Московской области действует предупреждение по гололедице. «Жёлтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей будет действовать до 12:00 мск 5 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве будет наблюдаться кратковременная оттепель, воздух прогреется до +4 градусов, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

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