Красноярск, , 05:00 — REGNUM В субботу, 4 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха +0… +2 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

В 08:50 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 4 на 5 декабря ожидается до −5… −3 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 декабря, в Красноярске до −2… −1 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −3… −1 °C.

В понедельник, 6 декабря, в Красноярске ожидается до +0… +1 °C днём и до −2… +0 °C ночью, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе и в Эвенкийском МР местами ожидается сильный северный, северо-западный ветер на порывах местами до 15−25 м/с, снег, метель. В центральных и южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, местами метель, на дорогах гололедица.

4−6 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.