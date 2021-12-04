Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 5352 человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По его данным, 5327 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что среди носителей SARS-CoV-2 зафиксированы три случая заражения штаммом «Омикрон». Также в Южной Корее в больницах находится рекордное с начала пандемии число пациентов в критическом состоянии — 752 человека.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 467 907. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 70 человек. Всего в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 3809 человек.