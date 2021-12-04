Москва, 4 декабря, 2021, 04:47 — ИА Регнум. Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» со путниками Galileo был перенесён из-за ухудшения метеоусловий. Об этом 4 декабря сообщила в ходе прямой трансляции компания-оператор Arianespace коммерческих пусков российской ракеты в Гвианском космическом центре.

Roscosmos.ru Ракета «Союз-СТ-Б»

В ходе прямой трансляции с космодрома Куру, откуда должен был состоятся запуск, появилось сообщение об отмене запуска. Уточняется, что причиной переноса старта ракеты-носителя являются неблагоприятные метеоусловия.

Пресс-служба корпорации «Роскосмос» дополнительно сообщила, что старт ракеты-носителя перенесён на 03:19 мск 5 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе из-за непогоды запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-Б»