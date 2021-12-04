Берлин, 4 декабря, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что покинувшая пост канцлера Германии Ангела Меркель сделала большой вклад в европейскую политику, но иногда она раздражала своим поведением. Об этом 3 декабря сообщил британский таблоид Daily Express.

EU2016 SK Жан-Клод Юнкер

По словам Юнкера, Меркель часто и слишком долго думала о конечном результате, например, во время миграционного кризиса 2015 года.

«Я не виню её за проблемы Европы. Это не она не смогла, а никто не смог. Меня иногда раздражало, что у неё так много времени занимало дойти от раздумий о конечном результате до того, что происходит сейчас, в настоящий момент», — объяснил он.

По словам экс-главы Еврокомиссии, после ухода Меркель «он будет по ней скучать», потому что канцлер ФРГ обладала способностью слушать малые и большие государства ЕС одинаково.

Меркель завершила работу в должности канцлера Германии 2 декабря. Военные провели для неё церемонию «Великий отбой», традиционную для немецких правителей и крупных политиков с XVI века. Уже на следующей неделе в должность канцлера Германии вступит Олаф Шольц.