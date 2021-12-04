Таллин, , 04:20 — REGNUM Центристская партия Эстонии, которая входит в правящую коалицию, выступила против полного перевода школьного образования на эстонский язык к 2035 году. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе партии.

Эстонский флаг Uninen

«Центристская партия за то, чтобы качество обучения русскоязычных детей эстонскому языку повысилось, — говорится в сообщении. — Что касается перехода обучения на эстонский язык, то мы его не поддерживаем».

В партии отметили также, что предпринимали конкретные шаги для того, чтобы доступ детей к обучению на эстонском стал свободнее, например добились увеличения числа преподавателей в детских садах.

Читайте также: Вышли новые русскоязычные пособия по изучению эстонского языка

Ранее ИА REGNUM сообщило, что цель завершить полный перевод школьного образования на эстонский язык к 2035 году содержится в плане, подготовленном министерством образования и науки Эстонии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии планируют перевести школы на государственный язык к 2035 году