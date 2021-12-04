Таллин, 4 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Центристская партия Эстонии, которая входит в правящую коалицию, выступила против полного перевода школьного образования на эстонский язык к 2035 году. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе партии.

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«Центристская партия за то, чтобы качество обучения русскоязычных детей эстонскому языку повысилось, — говорится в сообщении. — Что касается перехода обучения на эстонский язык, то мы его не поддерживаем».

В партии отметили также, что предпринимали конкретные шаги для того, чтобы доступ детей к обучению на эстонском стал свободнее, например добились увеличения числа преподавателей в детских садах.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что цель завершить полный перевод школьного образования на эстонский язык к 2035 году содержится в плане, подготовленном министерством образования и науки Эстонии.