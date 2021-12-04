Вашингтон, 4 декабря, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Белый дом обеспокоен угрозами, исходящими от коммерческих шпионских программ, заявила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки в ходе брифинга.

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«Мы сильно обеспокоены тем, что коммерческие шпионские программы, такие как программное обеспечение NSO Group, представляют серьезную угрозу в сфере контрразведывательной деятельности и безопасности для служащих США», — заявила она.

Псаки добавила, что в связи с этим американские власти начали борьбу с распространением подобных программ. При этом она отказалась комментировать случаи взлома смартфонов сотрудников Госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители NSO Group заявили, что пока не существует ни одного подтверждения того, что их продукция может использоваться для вредоносной деятельности. При этом в компании пообещали удалить приложения, если будет доказана их угроза для безопасности.