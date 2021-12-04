Таллин, 4 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Власти Эстонии планируют завершить полный перевод школьного образования на эстонский язык к 2035 году. Такая цель содержится в плане, подготовленном министерством образования и науки страны, сообщил 3 декабря портал ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Запрет на русский язык

«Перейти к 2035 году на образование на эстонском языке, т. е. обучение в школах и детских садах, финансируемых государством и местными самоуправлениями, должно вестись на эстонском языке», — говорится в документе.

В свою очередь министр образования и науки Лийна Керсна отметила, что этот план пока не согласован правящей коалицией Эстонии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новые власти города Тарту на юго-востоке Эстонии полностью отказались от дошкольного и школьного образования на родном языке для русскоязычного населения. Эта мера затронет более полутора тысяч детей с трех и до 19 лет.