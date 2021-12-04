Штат Мичиган, США, , 04:07 — REGNUM Обвинения родителям 15-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе и убившего четырёх человек, были предъявлены прокуратурой американского штата Мичиган. Об этом 3 декабря сообщает портал Axios.

Стрельба Lisa Roe

Уточняется, что родители подростка, обвиняемого как минимум по 20 пунктам, в том числе в терроризме и убийстве, сначала уехали из города, в котором проживали с сыном. Поясняется, что они были вынуждены спрятаться из соображений безопасности, а не пытаясь избежать правосудия.

На настоящее время родители стрелявшего подростка вернулись в город, им были предъявлены обвинения, связанные с тем, что оружие, из которого велась стрельба, было подарено подростку на Рождество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что родителям стрелявшего в колледже подростка было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

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