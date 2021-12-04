Иерусалим, 4 декабря, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники взломали телефоны iPhone по меньшей мере девяти сотрудников Госдепартамента США, сообщило 3 декабря агентство Reuters.

Взлом

По предварительным данным, взлом осуществлялся с использованием шпионского программного обеспечения, разработанного израильской компанией NSO Group, и он является частью более широкой атаки на сотрудников американских служб и ведомств.

«Если наше расследование покажет, что эти действия действительно произошли с инструментами NSO, такой клиент будет удален навсегда, и начнутся судебные иски», — сказал представитель NSO Group.

Он отметил, что сегодня не существует не единого подтверждения того, что инструменты компании действительно использовались для вредительской деятельности.