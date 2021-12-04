Киев, 4 декабря, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания призвала вернуть политика на Украину, так как в Грузии ему находиться опасно. Соответствующее заявление женщина сделала в эфире телеканала «Украина».

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Я самый больной в мире человек

Аласания заявила, что ей страшно за судьбу своего сына, который находится не в лучшем состоянии. Она рассказала о своём визите к Саакашвили и отметила, что ушла со встречи в удручённых чувствах.

Мать экс-президента Грузии напомнила, что он является гражданином Украины, поэтому она обратилась ко всем с просьбой вернуть политика домой, так как нахождение в Грузии может быть для него небезопасным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы минздрава Грузии Екатерины Такарадзе, Саакашвили получает всю необходимую ему медицинскую помощь.