Асунсьон, 4 декабря, 2021, 03:42 — ИА Регнум. На северо-западе Парагвая разбился небольшой самолёт, три гражданина США, находившиеся на его борту, погибли. Об этом 3 декабря сообщает газета ABS Color.

Легкомоторный самолет

По данным издания, авиакатастрофа произошла в малонаселённом районе страны. Предполагается, что других людей в самолёте не было.

В настоящее время полиция выясняется маршрут самолёта, обстоятельства и причины крушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сальвадоре разбился самолет ВВС страны, на борту которого находился сын министра обороны.