Кембридж, США, , 03:41 — REGNUM Во время очередной мутации коронавирус SARS-CoV-2 мог получить фрагмент генетического материала от другого вируса — возможно, вызывающего простуду, предположила группа учёных из Кембриджа (США), исследовавших характер распространения штамма «Омикрон». Об этом 3 декабря сообщило агентство Reuters.

Коронавирус в Иране Tasnimnews.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Исследователи отмечают, что генетическая последовательность штамма «Омикрон» не встречается ни в одной из более ранних версий коронавируса, но повсеместно встречается во многих других вирусах, а также постоянно находится в геноме человека.

Таким образом, объяснил автор исследования Венки Саундарараян, «Омикрон» стал выглядеть «более человечным», что позволило избежать ему полноценного иммунного ответа. Но это также означает, что вирус будет передаваться легче и вызывать только лёгкое или бессимптомное заболевание. Точнее определить эти свойства учёные планируют через несколько недель.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава «Вектора» оценил вероятность соединения коронавируса с Эболой