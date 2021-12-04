Вашингтон, 4 декабря, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поддерживают наращивание военного потенциала стран Евросоюза, заявила первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман в ходе выступления в Институте Брукингса.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

«США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО», — заявила она.

Шерман добавила, что американская сторона проведет переговоры с представителями ЕС по вопросам обороны и безопасности. Предполагается, что форум состоится в начале 2022 года. Ожидается, что в переговорах будут принимать участие представители минобороны США, Госдепа, МИД Евросоюза, Еврокомиссии и Европейского оборонного агентства.