Минск, , 03:19 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что дальнейшее санкционное давление на его страну может привести к потере государственности. Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Владимир Макей МИД Белоруссии

«Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться», — сказал он.

По словам Макея, власти Белоруссии сделают всё возможное, чтобы избежать такого развития событий, но если экономическое давление продолжится, то Евросоюз навсегда лишится одного из партнёров.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в Минске не оставят без ответа новые санкции, которые ввели Евросоюз и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Минск готовит ответные санкции против Запада