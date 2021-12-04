Калуга, , 03:17 — REGNUM Учебные полёты бомбардировщиков Ту-22М3 с «командирскими» экипажами прошли в Калужской области. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 Mil.ru

В полётах, проходивших в дневное и ночное время, приняли участие экипажи более пяти дальних бомбардировщиков, которые отработали взлёты и посадки, полёты строем и на малых высотах.

пресс-служба Минобороны РФ «В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного полка и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены».

Инженерно-технический состав части также отработал на земле обслуживание и подготовку бомбардировщиков к повторным вылетам в соответствии с временными нормативами.

По словам командира авиационного полка полковника Олега Тимошина, молодые офицеры «на практике смогли увидеть, как опытный инструкторский состав справляется с поставленными задачами».

Отметим, что в «командирских» полётах, которые традиционно проводятся несколько раз в год, задействован только опытный руководящий состав. Они направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также отработку методики выполнения полётных заданий для последующего обучения молодых пилотов и специалистов.

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